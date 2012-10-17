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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Англия
Польша - Англия: обзор матча 17 октября 2012
Польша
17.10.2012, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 1
Завершен
Англия
70'
К. Глик
31'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Англия
Замена
А. Борысюк
️️️️
Л. Обраньяк
90'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Гросицки
83'
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
У. Руни
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
Пас отдал
Л. Обраньяк
70'
67'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
К. Глик
64'
Замена
А. Миржеевски
️️️️
П. Брожек
63'
38'
Желтая карточка
Э. Коул
31'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
С. Джеррард
Желтая карточка
Ю. Полански
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Камиль Глик
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
14
Якуб Вавржиняк
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Павел Брожек
ЦП
7
Юджен Полански
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Людовик Обраньяк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Том Клеверли
ЛП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Польша
12
Томаш Кушчак
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
11
Рафал Муравски
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
19
Артур Собич
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
19
Аарон Леннон
ПП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-3-2
22
Тытонь
15
Глик
21
Василевски
14
Вавржиняк
20
Пищек
10
Крыховяк
11
Гросицки
23
Брожек
7
Полански
10
Обраньяк
9
Левандовски
4-4-2
1
Харт
2
Джонсон
16
Ягиелка
5
Лескотт
3
Коул
4
Милнер
16
Кэррик
4
Джеррард
19
Клеверли
9
Дефо
10
Руни
10
Обраньяк
0
Борысюк
0
Борысюк
10
Обраньяк
23
Брожек
18
Миржеевски
18
Миржеевски
23
Брожек
11
Гросицки
7
Милик
7
Милик
11
Гросицки
10
Руни
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
10
Руни
9
Дефо
14
Уэлбек
14
Уэлбек
9
Дефо
Остались в запасе
Польша
Англия
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
11
Рафал Муравски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
11
Рафал Муравски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Польша - Англия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Национальный стадион
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