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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Польша
Англия - Польша: обзор матча 15 октября 2013
Англия
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
2 : 0
Завершен
Польша
41'
У. Руни
88'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Польша
ГОЛ! 2:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Д. Милнер
88'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Таунсенд
86'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Старридж
82'
Желтая карточка
У. Руни
80'
77'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
76'
75'
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Миржеевски
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
М. Кэррик
71'
65'
Замена
С. Пешко
️️️️
В. Собота
46'
Замена
М. Клих
️️️️
М. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Бэйнс
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
4
Стивен Джеррард
ОП
15
Даниэль Старридж
АП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
6
Гжегож Войтковяк
ЛЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
6
Мариуш Левандовски
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Адриан Миржеевски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Форналак
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Бэйнс
15
Кэхилл
16
Ягиелка
6
Смоллинг
16
Кэррик
4
Джеррард
15
Старридж
21
Таунсенд
14
Уэлбек
10
Руни
4-2-3-1
1
Щесны
19
Целебан
3
Енджейчик
15
Глик
6
Войтковяк
6
Левандовски
10
Крыховяк
16
Блащиковски
18
Миржеевски
5
Собота
9
Левандовски
21
Таунсенд
4
Милнер
4
Милнер
21
Таунсенд
15
Старридж
18
Уилшир
18
Уилшир
15
Старридж
16
Кэррик
8
Лэмпард
8
Лэмпард
16
Кэррик
5
Собота
17
Пешко
17
Пешко
5
Собота
6
Левандовски
23
Клих
23
Клих
6
Левандовски
18
Миржеевски
10
Зелински
10
Зелински
18
Миржеевски
Остались в запасе
Англия
Польша
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Форналак
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дариуш Форналак
Статистика матча Англия - Польша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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