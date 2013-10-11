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    Дариуш Форналак

    Тренер
    Имя Дариуш
    Фамилия Форналак
    Гражданство Польша
    Дата рождения 15 октября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.10.2013 Англия 2 : 0 Польша
    11.10.2013 Украина 1 : 0 Польша
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