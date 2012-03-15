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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Манчестер Юнайтед
Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 марта 2012
Атлетик
15.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
23'
Ф. Льоренте
65'
О. де Маркос
80'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
Замена
И. Перес
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Желтая карточка
П. Погба
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:0!
О. де Маркос
Замена
П. Погба
️️️️
М. Кэррик
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Фердинанд
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
М. Сусаета
Травма
Рафаэл
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Й. Ортенече
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
51
Ираола
45
Аморебиета
18
де Маркос
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
27
Эвра
16
Кэррик
11
Гиггз
8
Клеверли
33
Пак Джи Сун
32
Руни
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
21
Эррера
21
Перес
21
Перес
21
Эррера
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
5
Фердинанд
6
Смоллинг
6
Смоллинг
5
Фердинанд
16
Кэррик
8
Погба
8
Погба
16
Кэррик
11
Гиггз
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Гиггз
Остались в запасе
Атлетик
Манчестер Юнайтед
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Атлетик - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:20 (прямая)
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