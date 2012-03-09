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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Атлетик
Манчестер Юнайтед - Атлетик: обзор матча 09 марта 2012
Манчестер Юнайтед
09.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Атлетик
22'
У. Руни
90+2'
У. Руни (П)
44'
Ф. Льоренте
72'
О. де Маркос
90'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Атлетик
ГОЛ с пенальти! 2:3!
У. Руни
+2
ГОЛ! 1:3!
И. Муньяин
Замена
И. Перес
️️️️
А. Эррера
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Нани
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 1:2!
О. де Маркос
Пас отдал
Ф. Льоренте
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
Андерсон
️️️️
П. Джи Сун
Замена
М. Кэррик
️️️️
К. Смоллинг
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Йон Ортенече
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
6
Смоллинг
15
Янг
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
4
Джонс
11
Гиггз
32
Руни
14
Чичарито
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
Ортенече
18
де Маркос
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
6
Смоллинг
16
Кэррик
16
Кэррик
6
Смоллинг
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
17
Нани
17
Нани
11
Гиггз
21
Эррера
21
Перес
21
Перес
21
Эррера
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Атлетик
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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