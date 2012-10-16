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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Швеция
Германия - Швеция: обзор матча 16 октября 2012
Германия
16.10.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
4 : 4
Завершен
Швеция
8'
М. Клозе
15'
М. Клозе
39'
П. Мертезакер
56'
М. Озил
62'
З. Ибрагимович
64'
М. Лустиг
76'
Й. Элмандер
90+3'
Р. Эльм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Швеция
90'
+3
ГОЛ! 4:4!
Р. Эльм
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Лам
89'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Ройс
88'
Желтая карточка
М. Ройс
83'
78'
Замена
Т. Сана
️️️️
С. Ларссон
76'
ГОЛ! 4:3!
Й. Элмандер
Пас отдал
А. Качаниклич
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
68'
64'
ГОЛ! 4:2!
М. Лустиг
Пас отдал
К. Чельстрем
62'
ГОЛ! 4:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
Пас отдал
Т. Мюллер
56'
46'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
П. Вернблум
46'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
С. Хольмен
39'
Желтая карточка
А. Исакссон
ГОЛ! 3:0!
П. Мертезакер
Пас отдал
Т. Мюллер
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
М. Ройс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
6
Расмус Эльм
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ЦП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПВ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Швеция
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Маттиас Ранеги
ЦФ
14
Тобиас Сана
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
14
Бадштубер
0
Мертезакер
17
Боатенг
7
Швайнштайгер
8
Кроос
11
Ройс
10
Озил
0
Клозе
13
Мюллер
4-2-2-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
15
Ольссон
17
Сафари
16
Вернблум
18
Хольмен
7
Ларссон
6
Эльм
11
Элмандер
10
Ибрагимович
13
Мюллер
11
Гетце
11
Гетце
13
Мюллер
11
Ройс
10
Подольски
10
Подольски
11
Ройс
18
Хольмен
9
Чельстрем
9
Чельстрем
18
Хольмен
16
Вернблум
11
Качаниклич
11
Качаниклич
16
Вернблум
7
Ларссон
14
Сана
14
Сана
7
Ларссон
Остались в запасе
Германия
Швеция
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Германия - Швеция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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