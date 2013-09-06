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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Австрия
Германия - Австрия: обзор матча 06 сентября 2013
Германия
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 0
Завершен
Австрия
33'
М. Клозе
51'
Т. Кроос
88'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Австрия
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Ройс
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
88'
83'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Клозе
83'
81'
Желтая карточка
Э. Погатец
Желтая карточка
М. Клозе
81'
80'
Желтая карточка
В. Кавлак
78'
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
Г. Гарич
67'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
А. Иваншиц
67'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
С. Хедира
59'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
51'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Шмельцер
46'
Желтая карточка
М. Ройс
44'
37'
Желтая карточка
А. Вайманн
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
3
Шмельцер
0
Мертезакер
17
Боатенг
0
Лам
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
13
Мюллер
0
Клозе
3-2-2-3
1
Альмер
8
Алаба
3
Драгович
4
Погатец
2
Гарич
5
Фукс
0
Кавлак
10
Иваншиц
11
Харник
7
Арнаутович
23
Вайманн
11
Ройс
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ройс
0
Клозе
21
Бендер
21
Бендер
0
Клозе
3
Шмельцер
4
Хеведес
4
Хеведес
3
Шмельцер
2
Гарич
17
Кляйн
17
Кляйн
2
Гарич
7
Арнаутович
9
Забитцер
9
Забитцер
7
Арнаутович
10
Иваншиц
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
10
Иваншиц
Остались в запасе
Германия
Австрия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Германия - Австрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Альянц Арена
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