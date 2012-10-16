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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Дания
Италия - Дания: обзор матча 16 октября 2012
Италия
16.10.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
3 : 1
Завершен
Дания
33'
Р. Монтоливо
37'
Д. Де Росси
54'
М. Балотелли
45+1'
В. Квист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Дания
Желтая карточка
М. Де Санктис
89'
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Балотелли
89'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Р. Монтоливо
86'
83'
Замена
Я. Поульсен
️️️️
М. Крон-Дели
79'
Желтая карточка
Н. Бендтнер
76'
Желтая карточка
Н. Стокхольм
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Маркизио
74'
72'
Замена
К. Лорентцен
️️️️
М. Сильбербауэр
60'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
В. Квист
ГОЛ! 3:1!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Пирло
54'
52'
Желтая карточка
В. Квист
Красная карточка
П. Освальдо
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Квист
Пас отдал
Л. Якобсен
Желтая карточка
Д. Де Росси
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
А. Пирло
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Монтоливо
Пас отдал
М. Балотелли
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
21
Андреа Пирло
(К)
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
2
Николай Стокхольм
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
(К)
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЛП
7
Вилльям Квист
ОП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
Дания
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
0
Томас Кристенсен
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
4-4-2
14
Де Санктис
6
Бальдзаретти
3
Кьеллини
15
Барцальи
7
Абате
18
Монтоливо
21
Пирло
8
Маркизио
16
Де Росси
9
Балотелли
0
Освальдо
4-1-3-1-1
16
Андерсен
6
Якобсен
4
Кьер
4
Аггер
2
Стокхольм
7
Квист
10
Роммедаль
15
Сильбербауэр
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
18
Монтоливо
23
Джаккерини
23
Джаккерини
18
Монтоливо
8
Маркизио
6
Кандрева
6
Кандрева
8
Маркизио
9
Балотелли
22
Дестро
22
Дестро
9
Балотелли
2
Крон-Дели
18
Поульсен
18
Поульсен
2
Крон-Дели
7
Квист
13
Каленберг
13
Каленберг
7
Квист
15
Сильбербауэр
14
Лорентцен
14
Лорентцен
15
Сильбербауэр
Остались в запасе
Италия
Дания
12
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Томас Кристенсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
12
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Томас Кристенсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Италия - Дания
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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