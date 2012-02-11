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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Мали
Гана - Мали: обзор матча 11 февраля 2012
Гана
11.02.2012, суббота, 23:00
Кубок Африканских Наций
0 : 2
Завершен
Мали
23'
Ш. Диабате
80'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Мали
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Г. Дембеле
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Соу
ГОЛ! 0:2!
Ш. Диабате
Замена
М. Альхассан
️️️️
К. Асамоа
Вторая желтая
И. Ворса
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
И. Ворса
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Абу
Желтая карточка
С. Соу
Замена
П. Тагое
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Ж. Айю
ГОЛ! 0:1!
Ш. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
23
Мохаммед Абу
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
15
Бакайе Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
5
Джон Менса
ЦЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
12
Принс Тагое
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Сулейман Кейта
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Квараси
4
Опаре
15
Ворса
4
Менса
0
Адди
2
Инкум
20
Асамоа
23
Абу
10
Айю
9
Айю
4-4-2
1
Сиссоко
5
Кулибали
5
Канте
2
Майга
3
Тамбура
12
Кейта
18
Соу
20
Диаките
15
Траоре
9
Диабате
11
Дембеле
20
Асамоа
14
Альхассан
14
Альхассан
20
Асамоа
23
Абу
11
Мунтари
11
Мунтари
23
Абу
2
Инкум
12
Тагое
12
Тагое
2
Инкум
18
Соу
8
Кейта
8
Кейта
18
Соу
11
Дембеле
7
Ятабаре
7
Ятабаре
11
Дембеле
Остались в запасе
Гана
Мали
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
18
Чарльз Таки
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
21
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
18
Чарльз Таки
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
21
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Гана - Мали
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
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