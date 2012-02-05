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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Тунис
Гана - Тунис: обзор матча 05 февраля 2012
Гана
05.02.2012, воскресенье, 23:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Тунис
10'
Д. Менса
101'
А. Айю
42'
З. Халифа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Тунис
Желтая карточка
Э. Аннан
113'
109'
Красная карточка
А. Абденнур
106'
Замена
У. Дарраги
️️️️
З. Дхауади
ГОЛ! 2:1!
А. Айю
101'
Замена
П. Тагое
️️️️
А. Гьян
100'
Замена
А. Буссаиди
️️️️
Б. Ифа
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Замена
И. Джемаа
️️️️
Ж. Саихи
Замена
Ж. Айю
️️️️
С. Мунтари
Замена
И. Ворса
️️️️
Д. Менса
ГОЛ! 1:1!
З. Халифа
Желтая карточка
К. Хагги
Желтая карточка
Д. Бойе
ГОЛ! 1:0!
Д. Менса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
11
Салли Мунтари
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
14
Мехди Траоуи
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
23
Мохаммед Абу
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
12
Принс Тагое
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Адель Чедли
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
8
Халид Корби
АП
11
Сами Аллагуи
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
4-4-1-1
12
Квараси
5
Менса
21
Бойе
14
Альхассан
2
Инкум
20
Асамоа
6
Аннан
8
Агьеманг-Баду
11
Мунтари
10
Айю
3
Гьян
4-4-2
1
Матлути
0
Чеммам
3
Абденнур
3
Хагги
2
Ифа
7
Мсакни
21
Саихи
6
Рагуэд
14
Траоуи
15
Дхауади
19
Халифа
5
Менса
15
Ворса
15
Ворса
5
Менса
3
Гьян
12
Тагое
12
Тагое
3
Гьян
11
Мунтари
9
Айю
9
Айю
11
Мунтари
2
Ифа
18
Буссаиди
18
Буссаиди
2
Ифа
15
Дхауади
0
Дарраги
0
Дарраги
15
Дхауади
21
Саихи
17
Джемаа
17
Джемаа
21
Саихи
Остались в запасе
Гана
Тунис
23
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Адель Чедли
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
8
Халид Корби
АП
11
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
23
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
Остались в запасе
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Адель Чедли
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
8
Халид Корби
АП
11
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Гана - Тунис
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
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