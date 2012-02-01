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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Гвинея
Гана - Гвинея: обзор матча 01 февраля 2012
Гана
01.02.2012, среда, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея
28'
Э. Агьеманг-Баду
45+2'
И. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Гвинея
Желтая карточка
К. Заятте
Замена
Ч. Таки
️️️️
А. Айю
Замена
Н. Сума
️️️️
И. Бангура
Замена
Л. Бангура
️️️️
И. Траоре
Замена
Х. Бальде
️️️️
П. Феиндуно
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Э. Аннан
Замена
П. Тагое
️️️️
А. Гьян
Вторая желтая
М. Ба
Желтая карточка
М. Ба
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Камара
ГОЛ! 1:0!
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
П. Феиндуно
Желтая карточка
М. Альхассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
18
Ибрахима Диалло
ЦЗ
17
Тьерно Ба
ЦЗ
5
Дианбобо Бальде
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
0
Мамаду Ба
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Паскаль Феиндуно
ЦФ
10
Исмаэль Бангура
ЦФ
9
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
5
Джон Менса
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
23
Мохаммед Абу
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
12
Принс Тагое
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Гвинея
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
4
Хабиб Бальде
ЦП
14
Наби Сума
ЦП
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
21
Усман Барри
ЦФ
19
Ласс Бангура
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Квараси
14
Альхассан
21
Бойе
15
Ворса
2
Инкум
4
Пэйнтсил
20
Асамоа
6
Аннан
8
Агьеманг-Баду
10
Айю
3
Гьян
4-2-1-3
1
Яттара
17
Ба
5
Бальде
6
Заятте
18
Диалло
0
Ба
0
Камара
8
Траоре
9
Диалло
10
Бангура
2
Феиндуно
6
Аннан
9
Боатенг
9
Боатенг
6
Аннан
10
Айю
18
Таки
18
Таки
10
Айю
3
Гьян
12
Тагое
12
Тагое
3
Гьян
2
Феиндуно
4
Бальде
4
Бальде
2
Феиндуно
10
Бангура
14
Сума
14
Сума
10
Бангура
8
Траоре
19
Бангура
19
Бангура
8
Траоре
Остались в запасе
Гана
Гвинея
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
23
Мохаммед Абу
ЦП
17
Ли Эдди
ЦЗ
5
Джон Менса
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
21
Усман Барри
ЦФ
22
Абубакар Камара
ВР
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
23
Мохаммед Абу
ЦП
17
Ли Эдди
ЦЗ
5
Джон Менса
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
21
Усман Барри
ЦФ
22
Абубакар Камара
ВР
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Гана - Гвинея
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
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