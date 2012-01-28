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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Мали
Гана - Мали: обзор матча 28 января 2012
Гана
28.01.2012, суббота, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мали
63'
А. Гьян
76'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Мали
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Э. Аннан
+4
Замена
С. Инкум
️️️️
К. Асамоа
Замена
С. Соу
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 2:0!
А. Айю
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Ш. Диабате
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
Желтая карточка
Б. Траоре
Замена
П. Тагое
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Желтая карточка
А. Тамбура
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
2
Осман Берте
ЛЗ
3
Адама Тамбура
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
15
Бакайе Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Мохаммед Абу
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Чарльз Таки
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
12
Принс Тагое
ЦФ
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
8
Сулейман Кейта
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-4-1-1
12
Квараси
21
Бойе
4
Менса
14
Альхассан
4
Пэйнтсил
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
11
Мунтари
6
Аннан
10
Айю
3
Гьян
3-5-2
16
Диаките
2
Берте
5
Канте
3
Тамбура
21
Траоре
15
Траоре
12
Кейта
15
Диаките
20
Диаките
9
Диабате
20
Майга
20
Асамоа
2
Инкум
2
Инкум
20
Асамоа
6
Аннан
9
Боатенг
9
Боатенг
6
Аннан
11
Мунтари
12
Тагое
12
Тагое
11
Мунтари
21
Траоре
18
Соу
18
Соу
21
Траоре
9
Диабате
11
Дембеле
11
Дембеле
9
Диабате
20
Майга
7
Ятабаре
7
Ятабаре
20
Майга
Остались в запасе
Гана
Мали
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
23
Мохаммед Абу
ЦП
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
18
Чарльз Таки
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
8
Сулейман Кейта
ЦП
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Эрнест Сова
ВР
23
Мохаммед Абу
ЦП
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
18
Чарльз Таки
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
8
Сулейман Кейта
ЦП
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Гана - Мали
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франсвилль
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