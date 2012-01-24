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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Гвинея
Мали - Гвинея: обзор матча 24 января 2012
Мали
24.01.2012, вторник, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гвинея
30'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - Гвинея
Замена
И. Кулибали
️️️️
Д. Диаките
Замена
С. Диалло
️️️️
Х. Бальде
Замена
С. Соу
️️️️
С. Диаките
Желтая карточка
М. Н'Диайе
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Ш. Диабате
Замена
У. Барри
️️️️
И. Бангура
Замена
И. Камара
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
12'
Желтая карточка
М. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
15
Бакайе Траоре
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
5
Дианбобо Бальде
ЦЗ
17
Тьерно Ба
ЦЗ
18
Ибрахима Диалло
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
4
Хабиб Бальде
ЦП
0
Мамаду Ба
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Паскаль Феиндуно
ЦФ
10
Исмаэль Бангура
ЦФ
19
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Сулейман Кейта
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Гвинея
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Наби Сума
ЦП
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
21
Усман Барри
ЦФ
9
Садио Диалло
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
3-5-2
16
Диаките
3
Тамбура
5
Канте
21
Н'Диайе
20
Диаките
15
Траоре
15
Диаките
12
Кейта
21
Траоре
9
Диабате
20
Майга
4-2-1-3
1
Яттара
17
Ба
18
Диалло
6
Заятте
5
Бальде
4
Бальде
0
Ба
8
Траоре
19
Бангура
10
Бангура
2
Феиндуно
15
Диаките
5
Кулибали
5
Кулибали
15
Диаките
20
Диаките
18
Соу
18
Соу
20
Диаките
9
Диабате
11
Дембеле
11
Дембеле
9
Диабате
10
Бангура
21
Барри
21
Барри
10
Бангура
19
Бангура
0
Камара
0
Камара
19
Бангура
4
Бальде
9
Диалло
9
Диалло
4
Бальде
Остались в запасе
Мали
Гвинея
22
Альмами Согоба
ВР
8
Сулейман Кейта
ЦП
1
Умар Сиссоко
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
22
Абубакар Камара
ВР
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
14
Наби Сума
ЦП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
22
Альмами Согоба
ВР
8
Сулейман Кейта
ЦП
1
Умар Сиссоко
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
22
Абубакар Камара
ВР
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
14
Наби Сума
ЦП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Мали - Гвинея
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франсвилль
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