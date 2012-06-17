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Евро-2024
Португалия - Нидерланды
Португалия - Нидерланды: обзор матча 17 июня 2012
Португалия
17.06.2012, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Нидерланды
28'
К. Роналду
74'
К. Роналду
11'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Нидерланды
Замена
Роланду
️️️️
Нани
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Нани
Замена
Куштодиу
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
И. Афеллай
️️️️
Й. Виллемс
Травма
Р. Мейрелеш
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Перейра
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛАЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛВ
0
Рафаэль ван дер Ваарт
(К)
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
9
Робин ван Перси
АП
11
Арьен Роббен
ПВ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
3
Пепе
0
Коэнтрау
0
Перейра
4
Велозу
0
Мейрелеш
8
Моутинью
17
Нани
23
Поштига
7
Роналду
4-2-3-1
1
Стекеленбург
2
ван дер Вил
0
Влаар
14
Матейсен
5
Виллемс
0
ван дер Ваарт
6
Де Йонг
11
Роббен
9
ван Перси
10
Снейдер
19
Хунтелаар
17
Нани
14
Роланду
14
Роланду
17
Нани
0
Мейрелеш
6
Куштодиу
6
Куштодиу
0
Мейрелеш
23
Поштига
11
Оливейра
11
Оливейра
23
Поштига
5
Виллемс
8
Афеллай
8
Афеллай
5
Виллемс
Остались в запасе
Португалия
Нидерланды
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Португалия - Нидерланды
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани
Дополнительные помощники:
Джанлука Рокки
Паоло Тальявенто
Резервный судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая)
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