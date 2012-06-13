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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Португалия
Дания - Португалия: обзор матча 13 июня 2012
Дания
13.06.2012, среда, 20:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Португалия
41'
Н. Бендтнер
80'
Н. Бендтнер
24'
Пепе
36'
Э. Поштига
87'
С. Варела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Португалия
+2
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
Роланду
️️️️
Нани
ГОЛ! 2:3!
С. Варела
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Л. Якобсен
ГОЛ! 2:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Л. Якобсен
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Э. Поштига
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
Д. Роммедаль
Травма
Д. Роммедаль
Желтая карточка
Я. Поульсен
ГОЛ! 1:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Крон-Дели
ГОЛ! 0:2!
Э. Поштига
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Я. Поульсен
️️️️
Н. Зимлинг
16'
Травма
Н. Зимлинг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЛАЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
(К)
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПАЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЛВ
21
Ники Зимлинг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПВ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛАЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Куштодиу
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
2-2-2-3-1
16
Андерсен
4
Кьер
4
Аггер
17
Поульсен
6
Якобсен
21
Зимлинг
7
Квист
2
Крон-Дели
10
Эриксен
10
Роммедаль
11
Бендтнер
2-2-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
8
Моутинью
4
Велозу
17
Нани
23
Поштига
7
Роналду
21
Зимлинг
18
Поульсен
18
Поульсен
21
Зимлинг
10
Роммедаль
23
Миккельсен
23
Миккельсен
10
Роммедаль
2
Крон-Дели
19
Шоне
19
Шоне
2
Крон-Дели
17
Нани
14
Роланду
14
Роланду
17
Нани
23
Поштига
11
Оливейра
11
Оливейра
23
Поштига
0
Мейрелеш
18
Варела
18
Варела
0
Мейрелеш
Остались в запасе
Дания
Португалия
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Кристиан Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
Главный тренер
Мортен Ольсен
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Кристиан Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Дания - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Аласдаир Росс
Дерек Роуз
Дополнительные помощники:
Уильям Коллам
Юан Норрис
Резервный судья:
Виктор Швецов (Украина)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:00 (прямая)
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