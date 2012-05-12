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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Ростов (мол)
Томь (мол) - Ростов (мол): обзор матча 12 мая 2012
Томь (мол)
12.05.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
67'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Ростов (мол)
+1
Желтая карточка
И. Губанов
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
А. Никонов
️️️️
А. Богданов
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Кочергин
Вторая желтая
Я. Овсянников
Замена
Б. Махмудов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
С. Харламов
ГОЛ! 1:0!
К. Погребняк
Желтая карточка
А. Орсаев
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
Д. Карташов
️️️️
В. Иванов
Красная карточка
Д. Тихонов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Д. Гавиловский
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
А. Москов
️️️️
Р. Жариков
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
Я. Овсянников
Желтая карточка
Р. Жариков
18'
Желтая карточка
М. Гурбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
56
Виталий Иванов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
79
Александр Никонов
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
8
Дмитрий Карташов
ОП
54
Сергей Михайлов
ЦП
59
Артем Эськов
ЦП
43
Тимур Мирзоев
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
4-4-2
1
Гавиловский
23
Чернов
92
Кочергин
22
Овсянников
28
Погребняк
97
Тихонов
33
Кокшаров
85
Ефремов
65
Сокулов
43
Жариков
10
Сазонов
3-2-1-2-1
12
Орсаев
37
Хагба
42
Тунденков
27
Харламов
5
Мироник
4
Васильев
56
Иванов
32
Кулишев
7
Полоз
70
Гурбанов
Богданов
79
Никонов
79
Никонов
Богданов
92
Кочергин
45
Горячев
45
Горячев
92
Кочергин
65
Сокулов
89
Махмудов
89
Махмудов
65
Сокулов
33
Кокшаров
49
Богданов
49
Богданов
33
Кокшаров
43
Жариков
0
Москов
0
Москов
43
Жариков
10
Сазонов
9
Погребняк
9
Погребняк
10
Сазонов
56
Иванов
8
Карташов
8
Карташов
56
Иванов
7
Полоз
45
Кухарчук
45
Кухарчук
7
Полоз
Остались в запасе
Томь (мол)
Ростов (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
54
Сергей Михайлов
ЦП
59
Артем Эськов
ЦП
43
Тимур Мирзоев
ЦП
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
54
Сергей Михайлов
ЦП
59
Артем Эськов
ЦП
43
Тимур Мирзоев
ЦП
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Томь (мол) - Ростов (мол)
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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