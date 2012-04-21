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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Спартак М (мол) - Анжи (мол): обзор матча 21 апреля 2012
Спартак М (мол)
21.04.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
Анжи (мол)
45+1'
В. Обухов (П)
56'
К. Савичев
81'
М. Рохо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Хлебосолов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
Д. Кутин
️️️️
Н. Фадеев
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Ходырев
Замена
И. Хомуха
️️️️
И. Чежия
ГОЛ! 3:0!
М. Рохо
Замена
Г. Алданов
️️️️
В. Кузьмичев
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Святов
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
А. Гераев
️️️️
И. Корголоев
Замена
М. Гамидов
️️️️
Г. Гаджиев
ГОЛ! 2:0!
К. Савичев
Замена
Г. Магомедов
️️️️
И. Сулейманов
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Обухов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Обухов
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
52
Гасан Магомедов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
3-2-2-2
42
Чернышук
21
Ходырев
15
Пуцко
5
Рохо
3
Чежия
44
Фадеев
47
Святов
52
Леонтьев
13
Обухов
46
Хлебосолов
2-5-1-2
26
Джиоев
44
Курбанов
44
Удунян
98
Гаджиев
66
Сулейманов
17
Мирзабеков
28
Кузьмичев
24
Расулов
80
Корголоев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
46
Хлебосолов
20
Сергеев
20
Сергеев
46
Хлебосолов
47
Святов
10
Альшин
10
Альшин
47
Святов
3
Чежия
22
Хомуха
22
Хомуха
3
Чежия
44
Фадеев
5
Кутин
5
Кутин
44
Фадеев
13
Обухов
21
Зотов
21
Зотов
13
Обухов
21
Ходырев
8
Самсонов
8
Самсонов
21
Ходырев
66
Сулейманов
52
Магомедов
52
Магомедов
66
Сулейманов
98
Гаджиев
38
Гамидов
38
Гамидов
98
Гаджиев
92
Мирзаев
11
Магомедов
11
Магомедов
92
Мирзаев
28
Кузьмичев
34
Алданов
34
Алданов
28
Кузьмичев
80
Корголоев
83
Гераев
83
Гераев
80
Корголоев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Анжи (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Спартак М (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Спартак М (мол)
2 : 2
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
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Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
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Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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