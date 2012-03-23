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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 23 марта 2012
Краснодар (мол)
23.03.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Амкар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Замена
А. Перевалов
️️️️
А. Лузин
Замена
О. Михайлов
️️️️
О. Ланин
Замена
П. Марушко
️️️️
Х. Ахриев
Желтая карточка
З. Цискаридзе
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Смородин
Замена
Р. Зябиров
️️️️
С. Хмелевской
Замена
И. Усминский
️️️️
Е. Городов
Желтая карточка
А. Лузин
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Краснодар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
42
Андрей Перевалов
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
2
Хмелевской
15
Рябов
37
Лузин
13
Марков
64
Ланин
21
Ахриев
92
Чуперка
10
Петров
50
Татарчук
15
Серегин
4-2-2-2
35
Данилов
27
Молодцов
88
Рудаков
24
Попов
30
Идову
23
Цискаридзе
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
93
Смородин
9
Субботин
29
Андриевский
37
Лузин
42
Перевалов
42
Перевалов
37
Лузин
64
Ланин
67
Михайлов
67
Михайлов
64
Ланин
2
Хмелевской
52
Зябиров
52
Зябиров
2
Хмелевской
21
Ахриев
53
Марушко
53
Марушко
21
Ахриев
1
Городов
1
Усминский
1
Усминский
1
Городов
93
Смородин
49
Сиротин
49
Сиротин
93
Смородин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
45
Марат Гарипов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
45
Марат Гарипов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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