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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Краснодар
Спартак-Нальчик - Краснодар: обзор матча 13 мая 2012
Спартак-Нальчик
13.05.2012, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 44 тур
3 : 3
Завершен
Краснодар
8'
Р. Концедалов
13'
Р. Болов
75'
Р. Концедалов
10'
М. Абреу
19'
И. Ламбарский
69'
Ю. Мовсисян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Краснодар
Замена
Й. Голич
️️️️
Р. Концедалов
+2
Замена
П. Голышев
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
В. Чуперка
️️️️
Н. Дринчич
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 3:3!
Р. Концедалов
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
М. Багаев
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Р. Балов
Желтая карточка
И. Пикущак
Замена
И. Пикущак
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
Р. Балов
Желтая карточка
Жоаозиньо
19'
ГОЛ! 2:2!
И. Ламбарский
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Р. Болов
14'
ГОЛ! 2:1!
Р. Болов
Пас отдал
Г. Рухаиа
13'
Желтая карточка
А. Гошоков
11'
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Абреу
Пас отдал
И. Ламбарский
ГОЛ! 1:0!
Р. Концедалов
Пас отдал
Р. Балов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
25
Рустам Балов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Отар Марцваладзе
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Йован Голич
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-4-2
98
Будаков
71
Багаев
20
Джудович
14
Захирович
57
Абазов
4
Рухаиа
11
Концедалов
4
Фомин
25
Балов
88
Болов
19
Гошоков
4-1-4-1
1
Городов
13
Марков
25
Амисулашвили
14
Мартынович
33
Анджелкович
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
26
Абреу
19
Ламбарский
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
11
Концедалов
28
Голич
28
Голич
11
Концедалов
88
Болов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
88
Болов
25
Балов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
25
Балов
18
Дринчич
92
Чуперка
92
Чуперка
18
Дринчич
20
Марцваладзе
72
Голышев
72
Голышев
20
Марцваладзе
19
Ламбарский
10
Пикущак
10
Пикущак
19
Ламбарский
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Краснодар
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
21
Хасан Ахриев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Краснодар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Теннис" 15:10 (прямая)
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