Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 06 мая 2012
Ахмат
06.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 43 тур
3 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
7'
З. Садаев
22'
М. Рыбус
85'
З. Садаев
9'
М. Блажич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Лебеденко
+2
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 3:1!
З. Садаев
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
С. Волков
️️️️
А. Субботин
Замена
Г. Пеев
️️️️
П. Мийич
Замена
М. Новакович
️️️️
Д. Белоруков
Травма
Д. Белоруков
Желтая карточка
П. Польчак
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
А. Феррейра
️️️️
М. Йиранек
Травма
М. Йиранек
ГОЛ! 2:1!
М. Рыбус
ГОЛ! 1:1!
М. Блажич
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
21
Адилсон
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
15
Предраг Мийич
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
32
Марко Блажич
ПП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Волков
ЦФ
3-2-3-2
35
Джанаев
31
Рыбус
24
Польчак
25
Йиранек
33
Ятченко
84
Власов
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
9
Садаев
10
Лебеденко
4-4-1-1
1
Герус
18
Гаращенков
21
Белоруков
30
Идову
15
Мийич
32
Блажич
18
Коломейцев
14
Васильев
28
Гришин
7
Тюкалов
9
Субботин
25
Йиранек
5
Феррейра
5
Феррейра
25
Йиранек
10
Лебеденко
10
Кадыров
10
Кадыров
10
Лебеденко
9
Садаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
9
Садаев
21
Белоруков
13
Новакович
13
Новакович
21
Белоруков
15
Мийич
7
Пеев
7
Пеев
15
Мийич
9
Субботин
1
Волков
1
Волков
9
Субботин
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Амкар-Пермь
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+