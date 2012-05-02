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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 02 мая 2012
Амкар-Пермь
02.05.2012, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 42 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
39'
В. Гришин
90+3'
З. Сираков
14'
Ю. Мовсисян
83'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
ГОЛ! 2:2!
З. Сираков
+3
+1
Замена
В. Татарчук
️️️️
И. Ламбарский
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Мияилович
ГОЛ! 1:2!
Жоаозиньо
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
О. Самсонов
Замена
С. Волков
️️️️
В. Гришин
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Абреу
ГОЛ! 1:1!
В. Гришин
Пас отдал
А. Коломейцев
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
Н. Мияилович
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
И. Ламбарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
21
Белоруков
13
Новакович
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-1-4-1
77
Ревишвили
13
Марков
25
Амисулашвили
14
Мартынович
22
Враньеш
18
Дринчич
36
Самсонов
26
Абреу
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
3
Мияилович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
3
Мияилович
28
Гришин
1
Волков
1
Волков
28
Гришин
36
Самсонов
33
Анджелкович
33
Анджелкович
36
Самсонов
19
Ламбарский
50
Татарчук
50
Татарчук
19
Ламбарский
26
Абреу
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Абреу
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 16:40 (прямая)
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