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Расписание матчей
Германия - Нидерланды
Германия - Нидерланды: обзор матча 15 ноября 2011
Германия
15.11.2011, вторник, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Нидерланды
15'
Т. Мюллер
26'
М. Клозе
66'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Нидерланды
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Хедира
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Кейт
Замена
Л. де Йонг
️️️️
У. Снейдер
Замена
С. Рольфес
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Клозе
Замена
Р. Беренс
️️️️
К. Хунтелаар
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
М. Клозе
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Д. Боатенг
Замена
М. Гетце
️️️️
Л. Подольски
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
К. Строотман
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Х. Бадштубер
Желтая карточка
М. Клозе
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
М. Озил
20'
Желтая карточка
У. Снейдер
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Клозе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Деннис Аого
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
(К)
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
19
Райан Бабел
ЛВ
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПВ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Германия
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
11
Марко Ройс
АП
11
Марио Гетце
АП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
18
Рой Беренс
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
4
Аого
14
Бадштубер
0
Мертезакер
17
Боатенг
8
Кроос
6
Хедира
10
Подольски
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
4-2-3-1
1
Стекеленбург
2
ван дер Вил
14
Матейсен
3
Хейтинга
15
Брафхайд
6
ван Боммел
16
Строотман
0
Кейт
10
Снейдер
19
Бабел
19
Хунтелаар
17
Боатенг
4
Хеведес
4
Хеведес
17
Боатенг
14
Бадштубер
5
Хуммельс
5
Хуммельс
14
Бадштубер
6
Хедира
15
Бендер
15
Бендер
6
Хедира
8
Кроос
7
Рольфес
7
Рольфес
8
Кроос
0
Клозе
11
Ройс
11
Ройс
0
Клозе
10
Подольски
11
Гетце
11
Гетце
10
Подольски
19
Хунтелаар
18
Беренс
18
Беренс
19
Хунтелаар
0
Кейт
8
Вейналдум
8
Вейналдум
0
Кейт
16
Строотман
6
Де Йонг
6
Де Йонг
16
Строотман
10
Снейдер
9
де Йонг
9
де Йонг
10
Снейдер
Остались в запасе
Германия
Нидерланды
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Германия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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