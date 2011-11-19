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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 19 ноября 2011
Ростов (мол)
19.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Томь (мол)
48'
М. Гурбанов
71'
И. Губанов
83'
С. Аксанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Хагба
+2
Желтая карточка
Н. Погребняк
Замена
А. Кочергин
️️️️
А. Сазонов
ГОЛ! 2:1!
С. Аксанов
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Богданов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Д. Блатняк
ГОЛ! 2:0!
И. Губанов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
О. Сокулов
Замена
И. Протасов
️️️️
Д. Ефремов
ГОЛ! 1:0!
М. Гурбанов
Замена
Б. Махмудов
️️️️
А. Москов
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
И. Губанов
️️️️
К. Салата
Желтая карточка
Д. Ефремов
Желтая карточка
Х. Байрамян
12'
Желтая карточка
А. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
19
Драган Блатняк
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
20
Илья Протасов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
3-2-2-1-1
12
Мадилов
27
Харламов
19
Салата
15
Живанович
17
Демченко
37
Хагба
96
Васильев
19
Блатняк
19
Байрамян
70
Гурбанов
3-2-3-2
1
Гавиловский
45
Горячев
22
Овсянников
28
Погребняк
30
Башилов
23
Чернов
85
Ефремов
65
Сокулов
0
Москов
10
Сазонов
49
Богданов
19
Блатняк
45
Кухарчук
45
Кухарчук
19
Блатняк
19
Байрамян
32
Кулишев
32
Кулишев
19
Байрамян
37
Хагба
26
Мустафин
26
Мустафин
37
Хагба
19
Салата
66
Губанов
66
Губанов
19
Салата
85
Ефремов
20
Протасов
20
Протасов
85
Ефремов
65
Сокулов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
65
Сокулов
0
Москов
89
Махмудов
89
Махмудов
0
Москов
49
Богданов
11
Аксанов
11
Аксанов
49
Богданов
10
Сазонов
92
Кочергин
92
Кочергин
10
Сазонов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
44
Андрей Арефьев
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
44
Андрей Арефьев
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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