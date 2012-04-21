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Судьи
Главный судья:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

Кубань (ЛФЛ) - Зенит

21.04.2012, Суббота, 18:45 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:30 (прямая) Россия. Премьер-лига, 40 тур Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
34 тур
11 марта, воскресенье 19:30 Зенит 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Зенит
15 тур
22 июня, среда 21:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Зенит
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Зенит 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
9 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:3 Зенит
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Зенит
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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