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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 18 марта 2012
Локомотив
18.03.2012, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 35 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
73'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
Желтая карточка
Р. Шишкин
+1
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
Я. Голенда
️️️️
М. Буссуфа
Замена
А. Прудников
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
Ф. Кайседо
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
О. Ахмедов
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Гаджибеков
Травма
А. Гаджибеков
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЛФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
РФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
АП
27
Олег Шатов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-1-2-3
1
Гилерме
55
Янбаев
90
Бурлак
3
Да Кошта
49
Шишкин
23
Тарасов
21
Оздоев
88
Глушаков
6
Торбинский
10
Павлюченко
10
Кайседо
4-2-3-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
10
Ахмедов
8
Жусилей
27
Шатов
11
Буссуфа
18
Жирков
9
Это'О
6
Торбинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Торбинский
10
Кайседо
10
Лоськов
10
Лоськов
10
Кайседо
23
Тарасов
0
Сапатер
0
Сапатер
23
Тарасов
3
Гаджибеков
43
Логашов
43
Логашов
3
Гаджибеков
27
Шатов
89
Прудников
89
Прудников
27
Шатов
11
Буссуфа
16
Голенда
16
Голенда
11
Буссуфа
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Статистика матча Локомотив - Анжи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:15 (прямая) "Россия 2" 16:25 (прямая)
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