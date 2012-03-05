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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 05 марта 2012
Динамо
05.03.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 33 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
69'
Жусилей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
В. Габулов
Замена
З. Мисимович
️️️️
М. Ломич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Кураньи
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 0:1!
Жусилей
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
И. Семшов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
О. Ахмедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
88
Алексей Иванов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
4-3-1-2
21
Березовский
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
20
Семшов
16
Нобоа
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
4-5-1
30
Габулов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
11
Буссуфа
88
Иванов
8
Жусилей
10
Ахмедов
18
Жирков
9
Это'О
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
32
Ломич
8
Мисимович
8
Мисимович
32
Ломич
22
Кураньи
90
Смолов
90
Смолов
22
Кураньи
Остались в запасе
Динамо
Анжи
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Анжи
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:20 (вторник, 6 марта)
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