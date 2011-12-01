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Шальке-04 - ФКСБ
Шальке-04 - ФКСБ: обзор матча 01 декабря 2011
Шальке-04
01.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 1
Завершен
ФКСБ
25'
К. Пападопулос
57'
Рауль
33'
Р. Русеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - ФКСБ
Замена
Ю. Рошу
️️️️
М. Костя
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Н. Мартинович
Замена
С. Николич
️️️️
Р. Русеску
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Я. Латовлевич
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Баумйоханн
ГОЛ! 2:1!
Рауль
Пас отдал
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:1!
Р. Русеску
Пас отдал
П. Брандан
ГОЛ! 1:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Михай Костя
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Илие Стан
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Юлиан Рошу
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
3-1-4-2
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
6
Хегер
5
Баумйоханн
14
Хурадо
90
Холтби
13
Джонс
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
2
Жералду
14
Латовлевич
14
Илиев
19
Мартинович
55
Бурчану
5
Брандан
20
Тэнасе
10
Бикфалви
24
Русеску
9
Костя
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Баумйоханн
90
Холтби
18
Мориц
18
Мориц
90
Холтби
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
24
Русеску
90
Николич
90
Николич
24
Русеску
9
Костя
28
Рошу
28
Рошу
9
Костя
14
Латовлевич
28
Препелицэ
28
Препелицэ
14
Латовлевич
Остались в запасе
Шальке-04
ФКСБ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
Главный тренер
Илие Стан
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
Остались в запасе
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Илие Стан
Статистика матча Шальке-04 - ФКСБ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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