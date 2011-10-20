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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Ворскла
Стандард - Ворскла: обзор матча 20 октября 2011
Стандард
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Ворскла
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
А. Громов
️️️️
Е. Ткачук
Замена
М. Бузагло
️️️️
Й. Бюйенс
Желтая карточка
В. Ванкер
Желтая карточка
С. Долганский
Желтая карточка
И. Кривошеенко
Замена
А. Оберемко
️️️️
Й. Маркоски
Замена
И. Гонсалес
️️️️
Й. ван Дамм
Замена
А. Янузи
️️️️
Р. Безус
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Стандард
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мбай Лей
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-2-4-1
26
Болат
25
Кану
15
Поконьоли
20
Фелипе
37
ван Дамм
40
Опаре
20
Сейхас
63
Муджанги-Биа
21
Ванкер
71
Бюйенс
90
Сирьяк
3-2-3-1-1
1
Долганский
17
Чеснаков
3
Ткачук
4
Даллку
78
Курилов
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
82
Ребенок
10
Маркоски
11
Кривошеенко
37
ван Дамм
14
Гонсалес
14
Гонсалес
37
ван Дамм
71
Бюйенс
11
Бузагло
11
Бузагло
71
Бюйенс
63
Муджанги-Биа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
63
Муджанги-Биа
10
Маркоски
9
Оберемко
9
Оберемко
10
Маркоски
3
Ткачук
28
Громов
28
Громов
3
Ткачук
90
Безус
9
Янузи
9
Янузи
90
Безус
Остались в запасе
Стандард
Ворскла
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Франк Беррье
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Стандард - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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