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Тоттенхэм - Шэмрок Роверс
Тоттенхэм - Шэмрок Роверс: обзор матча 29 сентября 2011
Тоттенхэм
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
60'
Р. Павлюченко
61'
Д. Дефо
65'
Д. Дос Сантос
51'
С. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Шэмрок Роверс
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Роуз
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Дефо
Замена
Р. Рикеттс
️️️️
Р. Финн
ГОЛ! 3:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Д. Дефо
Желтая карточка
Р. Финн
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 0:1!
С. Райс
Пас отдал
П. Салливан
Замена
К. МакКормак
️️️️
С. О'Доннелл
Замена
Э. Стивенс
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
18'
Желтая карточка
Г. МакКейб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Шэмрок Роверс
16
Ричард Браш
ВР
5
Дэн Мюррей
ЦЗ
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
2
Пэт Салливан
ПЗ
26
Джим Патерсон
ЛП
6
Стефан О'Доннелл
ОП
6
Стефан Райс
ОП
7
Гэри МакКейб
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
20
Билли Деннехи
ПП
9
Гэри Твигг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Райан Томпсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Коннор МакКормак
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
18
Крис Тюрнер
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
10
Карл Шеппард
ЦФ
4-1-2-3
23
Кудичини
3
Роуз
14
Чорлука
4
Бассонг
2
Уокер
8
Ливермор
14
Кэрролл
12
Леннон
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Дос Сантос
3-2-4-1
16
Браш
2
Салливан
4
Сивз
5
Мюррей
6
О'Доннелл
6
Райс
20
Деннехи
7
МакКейб
8
Финн
26
Патерсон
9
Твигг
9
Дефо
44
Фальке
44
Фальке
9
Дефо
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
3
Роуз
9
Кейн
9
Кейн
3
Роуз
26
Патерсон
3
Стивенс
3
Стивенс
26
Патерсон
6
О'Доннелл
22
МакКормак
22
МакКормак
6
О'Доннелл
8
Финн
27
Рикеттс
27
Рикеттс
8
Финн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шэмрок Роверс
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
16
Киран Килдафф
ЦФ
1
Райан Томпсон
ВР
18
Крис Тюрнер
ЦП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
16
Киран Килдафф
ЦФ
1
Райан Томпсон
ВР
18
Крис Тюрнер
ЦП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Тоттенхэм - Шэмрок Роверс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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