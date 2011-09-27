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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Базель
Манчестер Юнайтед - Базель: обзор матча 27 сентября 2011
Манчестер Юнайтед
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
3 : 3
Завершен
Базель
16'
Д. Уэлбек
18'
Д. Уэлбек
90'
Э. Янг
59'
Ф. Фрай
61'
А. Фрай
76'
А. Фрай (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Базель
ГОЛ! 3:3!
Э. Янг
Пас отдал
Нани
Замена
Т. Джака
️️️️
А. Фрай
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Андерсон
Замена
П. Кван-Рёнг
️️️️
М. Штреллер
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
Ф. Фрай
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Фрай
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
Нани
️️️️
Фабио
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:2!
А. Фрай
Пас отдал
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Гиггз
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Гиггз
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Райан Гиггз
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
19
Жак Зуа
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
88
Кабрал
ЦП
20
Фабиан Фрай
ПП
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
4
Джонс
15
Янг
2
Фабио
28
Андерсон
16
Кэррик
25
Валенсия
18
Уэлбек
11
Гиггз
4-1-3-2
1
Зоммер
17
Штайнхофер
19
Абрахам
15
Драгович
33
Пак Чжу-Ху
34
Джака
20
Фрай
88
Кабрал
19
Зуа
13
Фрай
9
Штреллер
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
2
Фабио
17
Нани
17
Нани
2
Фабио
28
Андерсон
10
Бербатов
10
Бербатов
28
Андерсон
9
Штреллер
16
Кван-Рёнг
16
Кван-Рёнг
9
Штреллер
13
Фрай
34
Джака
34
Джака
13
Фрай
20
Фрай
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
20
Фрай
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Базель
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе
Массимилиано Грилли (оба Италия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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