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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Реал
Динамо Загреб - Реал: обзор матча 14 сентября 2011
Динамо Загреб
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реал
53'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Реал
+2
Желтая карточка
Пепе
Замена
М. Шитум
️️️️
А. Калельо
Замена
А. Арбелоа
️️️️
К. Бензема
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
Замена
Г. Игуаин
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Рукавина
Вторая желтая
Марсело
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Н. Покривац
Замена
Н. Покривац
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Й. Леко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
27
Никола Покривац
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-5-1
25
Келава
3
Ибаньес
27
Томечак
21
Вида
4
Тонел
55
Рукавина
27
Леко
47
Бадель
19
Саммир
14
Калельо
8
Ковачич
3-2-1-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
17
Коэнтрау
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
8
Ковачич
27
Покривац
27
Покривац
8
Ковачич
14
Калельо
92
Шитум
92
Шитум
14
Калельо
55
Рукавина
9
Бечирай
9
Бечирай
55
Рукавина
9
Бензема
5
Арбелоа
5
Арбелоа
9
Бензема
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Ди Мария
Остались в запасе
Динамо Загреб
Реал
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Динамо Загреб - Реал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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