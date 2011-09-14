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Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Оцелул
Базель - Оцелул: обзор матча 14 сентября 2011
Базель
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Оцелул
39'
Ф. Фрай
84'
А. Фрай (П)
58'
М. Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Оцелул
Замена
П. Кван-Рёнг
️️️️
Ф. Фрай
+4
+3
Желтая карточка
Б. Граховац
+1
Желтая карточка
Л. Антал
Замена
Р. Ковач
️️️️
А. Фрай
+1
Замена
С. Фрунзе
️️️️
С. Илие
Вторая желтая
Б. Хуггель
Замена
Г. Вильянти
️️️️
И. Филип
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Фрай
Красная карточка
А. Сэлэджяну
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Г. Джака
Замена
Г. Параскив
️️️️
М. Пена
ГОЛ! 1:1!
М. Пена
Желтая карточка
Б. Хуггель
Желтая карточка
К. Рыпэ
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
М. Штреллер
Желтая карточка
М. Штреллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
88
Кабрал
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Оцелул
0
Силвиу Илие
ВР
12
Бранко Граховац
ВР
24
Сержиу Костин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
4
Иоан Филип
ЦП
47
Адриан Сэлэджяну
ЦП
15
Джон Ибе
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
27
Мариус Пена
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
37
Габриэль Вильянти
ЦП
10
Габриэль Параскив
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
4-1-3-2
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
19
Абрахам
17
Штайнхофер
34
Джака
88
Кабрал
20
Фрай
8
Хуггель
9
Штреллер
13
Фрай
3-4-2
0
Илие
2
Рыпэ
40
Перендиа
24
Костин
47
Сэлэджяну
15
Ибе
29
Джурджу
4
Филип
8
Антал
27
Пена
20
Фрай
16
Кван-Рёнг
16
Кван-Рёнг
20
Фрай
13
Фрай
15
Ковач
15
Ковач
13
Фрай
34
Джака
19
Зуа
19
Зуа
34
Джака
4
Филип
37
Вильянти
37
Вильянти
4
Филип
27
Пена
10
Параскив
10
Параскив
27
Пена
0
Илие
11
Фрунзе
11
Фрунзе
0
Илие
Остались в запасе
Базель
Оцелул
9
Роман Буэсс
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Кристиан Бранец
ВР
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
26
Ионуц Нягу
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
9
Роман Буэсс
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Бранец
ВР
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
26
Ионуц Нягу
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Базель - Оцелул
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
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ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
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Ботошани
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09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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