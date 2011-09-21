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Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 21 сентября 2011
Амкар-Пермь
21.09.2011, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Рубин
10'
И. Лебеденко
26'
А. Касаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
+2
Желтая карточка
П. Быстров
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Еременко
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Н. Мияилович
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Касаев
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Н. Мияилович
Желтая карточка
М. Блажич
Желтая карточка
С. Кисляк
ГОЛ! 0:2!
А. Касаев
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
3-5-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
79
Черенчиков
14
Сираков
28
Гришин
5
Валикаев
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
32
Блажич
39
Михалев
2-2-4-2
1
Рыжиков
16
Боккетти
4
Кверквелия
15
Кисляк
5
Немов
26
Еременко
20
Еременко
0
Быстров
11
Касаев
10
Лебеденко
17
Дядюн
3
Мияилович
18
Бурмистров
18
Бурмистров
3
Мияилович
11
Касаев
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Касаев
10
Лебеденко
16
Нобоа
16
Нобоа
10
Лебеденко
20
Еременко
13
Медведев
13
Медведев
20
Еременко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
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Рубин
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Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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