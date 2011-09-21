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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 21 сентября 2011
Динамо
21.09.2011, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Анжи
100'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Анжи
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Самедов
119'
118'
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
Л. Уилкшир
110'
Желтая карточка
А. Сапета
108'
Желтая карточка
В. Гранат
104'
102'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Р. Карлос
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
100'
Желтая карточка
А. Прудников
Замена
Д. Тарделли
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Буссуфа
Замена
А. Кокорин
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
М. Ломич
Желтая карточка
Р. Карлос
Желтая карточка
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Жусилей
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Диего Тарделли
ЦФ
4-4-1-1
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
33
Нехайчик
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
3
Гаджибеков
30
Карлос
13
Тагирбеков
3
Карлос
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
18
Жирков
9
Это'О
19
Самедов
24
Епуряну
24
Епуряну
19
Самедов
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
33
Нехайчик
9
Кокорин
9
Кокорин
33
Нехайчик
3
Карлос
13
Лахиялов
13
Лахиялов
3
Карлос
11
Буссуфа
89
Прудников
89
Прудников
11
Буссуфа
10
Ахмедов
9
Тарделли
9
Тарделли
10
Ахмедов
Остались в запасе
Динамо
Анжи
39
Евгений Фролов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Анжи
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Павел Кулалаев (Волжский)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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