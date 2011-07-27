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Расписание матчей
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 27 июля 2011
Бавария
27.07.2011, среда, 22:45
Audi Cup
0 : 2
Завершен
Барселона
42'
Т. Алькантара
75'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Барселона
Замена
А. Лосано
️️️️
Д. Вилья
Замена
К. Кармона
️️️️
Джонатан
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 0:2!
Т. Алькантара
Замена
Т. Мюллер
️️️️
И. Олич
Замена
Т. Кроос
️️️️
Д. Алаба
Замена
И. Куэнка
️️️️
Х. Сориано
Замена
М. Гомес
️️️️
Н. Петерсен
Замена
М. Риверола
️️️️
А. Иньеста
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Замена
Г. Ледеш
️️️️
Максвелл
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Рафинья
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
Х. Мануэль Пинто
️️️️
В. Вальдес
ГОЛ! 0:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Х. Сориано
Травма
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
26
Диего Контенто
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
5
Давид Алаба
ЦП
17
Джером Боатенг
ЦП
33
Такаши Усами
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бавария
21
Филипп Лам
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Армандо Лосано
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
19
Карлос Кармона
ОП
9
Жеффрен
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-1-4-2
22
Бутт
13
Рафинья
28
Бадштубер
26
Контенто
14
Густаво
32
Праньич
5
Алаба
17
Боатенг
33
Усами
40
Олич
18
Петерсен
4-3-1-2
26
Вальдес
6
Джонатан
5
Бускетс
3
Фонтас
17
Максвелл
8
Иньеста
6
Алькантара
20
Кейта
9
Педро
19
Сориано
7
Вилья
28
Бадштубер
44
Тимощук
44
Тимощук
28
Бадштубер
5
Алаба
8
Кроос
8
Кроос
5
Алаба
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Рафинья
40
Олич
13
Мюллер
13
Мюллер
40
Олич
18
Петерсен
27
Гомес
27
Гомес
18
Петерсен
26
Вальдес
13
Пинто
13
Пинто
26
Вальдес
5
Бускетс
3
Пике
3
Пике
5
Бускетс
7
Вилья
5
Лосано
5
Лосано
7
Вилья
17
Максвелл
7
Ледеш
7
Ледеш
17
Максвелл
6
Джонатан
19
Кармона
19
Кармона
6
Джонатан
8
Иньеста
30
Риверола
30
Риверола
8
Иньеста
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
19
Сориано
7
Куэнка
7
Куэнка
19
Сориано
Остались в запасе
Бавария
Барселона
21
Филипп Лам
ПЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Филипп Лам
ПЗ
Остались в запасе
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бавария - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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