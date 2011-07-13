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Скендербеу - АПОЭЛ
Скендербеу - АПОЭЛ: обзор матча 13 июля 2011
Скендербеу
13.07.2011, среда, 22:00
Лига Чемпионов
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
АПОЭЛ
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Личные встречи
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Статистика матча Скендербеу - АПОЭЛ
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0
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0
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
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Скендербеу
АПОЭЛ
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2017.11.02 22:55
1
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
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2024.12.19 21:50
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