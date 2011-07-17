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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 17 июля 2011
Урал
17.07.2011, воскресенье, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Рубин
ГОЛ!
Р. Махмутов
5:6
Пенальти не реализован!
А. Новиков
ГОЛ!
Ч. Лунгу
5:5
ГОЛ!
С. Кисляк
4:5
ГОЛ!
О. Шатов
4:4
Пенальти не реализован!
П. Немов
ГОЛ!
М. Семакин
3:4
ГОЛ!
Г. Карадениз
2:4
ГОЛ!
Н. Сафрониди
2:3
ГОЛ!
К. Ансальди
1:3
ГОЛ!
А. Заболотный
1:2
ГОЛ!
А. Джалилов
0:2
Пенальти не реализован!
Д. Тумасян
ГОЛ!
А. Медведев
0:1
120'
Вторая желтая
В. Калешин
118'
Вторая желтая
Р. Шаронов
115'
Желтая карточка
Р. Шаронов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Е. Ятченко
112'
110'
Замена
А. Джалилов
️️️️
С. Кверквелия
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Дмитриев
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Б. Петрович
Замена
А. Антонюк
️️️️
А. Касаев
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
16
Александр Антонюк
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
3-2-4
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
58
Ойеволе
34
Кацалапов
97
Ятченко
19
Дмитриев
11
Петрович
14
Семакин
27
Шатов
4-2-2-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
4
Кверквелия
14
Ансальди
5
Немов
15
Кисляк
11
Касаев
61
Карадениз
13
Медведев
17
Дядюн
11
Петрович
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Петрович
19
Дмитриев
10
Лунгу
10
Лунгу
19
Дмитриев
97
Ятченко
91
Заболотный
91
Заболотный
97
Ятченко
17
Дядюн
23
Махмутов
23
Махмутов
17
Дядюн
4
Кверквелия
10
Джалилов
10
Джалилов
4
Кверквелия
11
Касаев
16
Антонюк
16
Антонюк
11
Касаев
Остались в запасе
Урал
Рубин
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Рубин
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Делегат:
Владимир Овчинников (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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