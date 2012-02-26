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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 26 февраля 2012
Бавария
26.02.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
36'
Ф. Рибери
55'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Учида
️️️️
К. Метцельдер
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
Л. Холтби
️️️️
Ж. Матип
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. Хегер
20'
Желтая карточка
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Давид Алаба
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
32
Жоэль Матип
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
5
Алаба
14
Густаво
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-2-1-2-1
26
Хильдебранд
5
Хеведес
14
Пападопулос
21
Метцельдер
28
Фукс
32
Матип
6
Хегер
8
Фарфан
7
Рауль
7
Дракслер
21
Хунтелаар
13
Мюллер
44
Тимощук
44
Тимощук
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
21
Метцельдер
2
Учида
2
Учида
21
Метцельдер
32
Матип
90
Холтби
90
Холтби
32
Матип
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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