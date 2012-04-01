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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 01 апреля 2012
Ворскла
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
27'
Е. Селезнев
49'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Чичиков
Желтая карточка
А. Матвеев
Замена
Д. Есин
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
Л. Адриано
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Дентиньо
Замена
Дентиньо
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Рац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-3-3
1
Долганский
14
Западня
78
Курилов
13
Песков
17
Чеснаков
9
Оберемко
32
Красноперов
90
Безус
11
Кривошеенко
9
Янузи
18
Чичиков
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
33
Чижов
19
Чигринский
15
Рац
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Коста
11
Селезнев
11
Кривошеенко
7
Есин
7
Есин
11
Кривошеенко
18
Чичиков
17
Сачко
17
Сачко
18
Чичиков
10
Виллиан
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Виллиан
19
Гай
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Гай
11
Селезнев
4
Адриано
4
Адриано
11
Селезнев
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
22
Генрих Мхитарян
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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