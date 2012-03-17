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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Арсенал
Таврия - Арсенал: обзор матча 17 марта 2012
Таврия
17.03.2012, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
86'
М. Фещук
18'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Арсенал
Замена
Леандро
️️️️
В. Лампи
Желтая карточка
А. Шиндер
ГОЛ! 1:1!
М. Фещук
Пас отдал
С. Назаренко
Желтая карточка
Гомес
Желтая карточка
Ф. Кубик
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
С. Назаренко
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Миколюнас
Замена
М. Фещук
️️️️
Ф. Ади
Замена
Гомес
️️️️
М. Нэ
Замена
А. Старгородский
️️️️
В. Аржанов
Желтая карточка
С. Миколюнас
Желтая карточка
М. Одибе
Желтая карточка
В. Гоменюк
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
М. Одибе
Желтая карточка
В. Езерский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
27
Гомес
ОП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
31
Леандро
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
4-4-2
13
Кахриман
7
Кубик
8
Аделейе
5
Езерский
20
Буссаиди
25
Калиниченко
9
Назаренко
16
Нэ
29
Любичич
9
Ади
7
Шиндер
3-2-3-2
23
Погорелый
11
Лампи
14
Полевой
20
Одибе
13
Миколюнас
44
Симоненко
17
Аржанов
5
Флореску
90
Богданов
39
Ковпак
8
Гоменюк
16
Нэ
27
Гомес
27
Гомес
16
Нэ
9
Ади
10
Фещук
10
Фещук
9
Ади
13
Миколюнас
16
Шацких
16
Шацких
13
Миколюнас
17
Аржанов
11
Старгородский
11
Старгородский
17
Аржанов
11
Лампи
31
Леандро
31
Леандро
11
Лампи
Остались в запасе
Таврия
Арсенал
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Статистика матча Таврия - Арсенал
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Арсенал
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
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2019.12.10 10:44
6
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
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2018.03.16 07:15
16
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2017.07.20 07:17
5
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2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
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2019.12.10 10:44
6
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3
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2018.12.03 22:47
25
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