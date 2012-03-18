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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 18 марта 2012
Динамо К
18.03.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
67'
А. Алиев
83'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
Травма
Л. Аруна
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Б. Идейе
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
О. Гусев
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Н. Калинич
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Мехмеди
11'
Желтая карточка
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
20
Олег Гусев
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
14
Адмир Мехмеди
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
(К)
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
20
Гусев
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
25
Аруна
7
Ярмоленко
19
Гармаш
14
Мехмеди
12
Идейе
88
Алиев
4-2-3-1
27
Лаштувка
22
Инкум
5
Мандзюк
3
Мазух
23
Стринич
28
Шахов
14
Кравченко
99
Матеус
20
Жулиано
22
Коноплянка
9
Калинич
88
Алиев
36
Нинкович
36
Нинкович
88
Алиев
12
Идейе
5
Вукоевич
5
Вукоевич
12
Идейе
14
Мехмеди
0
Милевский
0
Милевский
14
Мехмеди
22
Инкум
16
Олейник
16
Олейник
22
Инкум
9
Калинич
10
Зозуля
10
Зозуля
9
Калинич
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
24
Виталий Каверин
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Динамо К - Днепр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Посещаемость:
68014 из 70050 зрителей (97%)
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