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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 18 сентября 2011
Шахтер
18.09.2011, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
52'
Дентиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ворскла
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Громов
️️️️
П. Ребенок
Желтая карточка
А. Матвеев
Замена
Эдуардо
️️️️
Дентиньо
Замена
Виллиан
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
Дентиньо
Пас отдал
Фернандиньо
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
А. Курилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-2-2-2
23
Рыбка
15
Рац
19
Чигринский
33
Чижов
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Коста
10
Жадсон
11
Селезнев
31
Дентиньо
3-2-3-2
1
Долганский
78
Курилов
17
Чеснаков
3
Ткачук
5
Матвеев
33
Селин
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
11
Кривошеенко
9
Янузи
11
Коста
22
Мхитарян
22
Мхитарян
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Жадсон
31
Дентиньо
9
Эдуардо
9
Эдуардо
31
Дентиньо
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
82
Ребенок
28
Громов
28
Громов
82
Ребенок
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Андрей Оберемко
ЦП
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
7
Дмитрий Есин
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
7
Дмитрий Есин
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Шахтер - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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