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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Арсенал
Металлист - Арсенал: обзор матча 10 сентября 2011
Металлист
10.09.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Арсенал
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Старгородский
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
А. Романчук
️️️️
С. Пшеничных
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
К. Хавьер
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
С. Миколюнас
️️️️
В. Аржанов
Желтая карточка
В. Аржанов
Замена
М. Девич
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
В. Полевой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
0
Андрей Мостовой
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Торсильери
3
Вильягра
7
Соса
8
Эдмар
78
Валяев
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
3-5-2
23
Погорелый
11
Лампи
14
Полевой
44
Симоненко
25
Максимов
5
Флореску
17
Аржанов
90
Богданов
11
Старгородский
8
Гоменюк
39
Ковпак
19
Пшеничных
84
Романчук
84
Романчук
19
Пшеничных
9
Кристальдо
19
Торрес
19
Торрес
9
Кристальдо
78
Валяев
32
Девич
32
Девич
78
Валяев
17
Аржанов
13
Миколюнас
13
Миколюнас
17
Аржанов
11
Старгородский
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
11
Старгородский
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
Остались в запасе
Металлист
Арсенал
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
0
Андрей Мостовой
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
0
Андрей Мостовой
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
Статистика матча Металлист - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Арсенал
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