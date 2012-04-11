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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 11 апреля 2012
Манчестер Сити
11.04.2012, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
6'
С. Агуэро
54'
С. Агуэро
61'
К. Тевес
64'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Тчои
️️️️
Г. Дорранс
Замена
К. Пантилимон
️️️️
С. Агуэро
Замена
М. Фортуне
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
А. Джонсон
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Пауль Шарнер
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ПП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Джеймс Херст
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
14
Насри
18
Бэрри
34
Де Йонг
10
Агуэро
21
Сильва
32
Тевес
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
13
Ольссон
15
Доусон
3
Шори
7
Лонг
20
Шарнер
42
Эндрюс
18
Дорранс
21
Мулумбу
10
Кокс
10
Агуэро
25
Пантилимон
25
Пантилимон
10
Агуэро
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
32
Тевес
11
Джонсон
11
Джонсон
32
Тевес
21
Мулумбу
32
Фортуне
32
Фортуне
21
Мулумбу
18
Дорранс
22
Тчои
22
Тчои
18
Дорранс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
7
Кемар Руф
ЦФ
2
Джеймс Херст
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
2
Джеймс Херст
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
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РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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