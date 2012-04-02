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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2012
Блэкберн
02.04.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
81'
Л. Валенсия
86'
Э. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 0:2!
Э. Янг
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
Рафаэл
Замена
Э. Янг
️️️️
П. Скоулз
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Ф. Джонс
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
(К)
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
29
Маркус Ольссон
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
АП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛАЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПАЗ
32
Уэйн Руни
ЛВ
4
Фил Джонс
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Робинсон
13
Ольссон
24
Данн
4
Хэнли
16
Орр
16
Лоу
29
Ольссон
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
8
Педерсен
24
Айегбени
2-3-2-2-1
43
Де Хеа
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
4
Джонс
27
Эвра
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
32
Руни
14
Чичарито
22
Скоулз
15
Янг
15
Янг
22
Скоулз
4
Джонс
11
Гиггз
11
Гиггз
4
Джонс
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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