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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 26 февраля 2012
Арсенал
26.02.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
5 : 2
Завершен
Тоттенхэм
40'
Б. Санья
43'
Р. ван Перси
51'
Т. Росицки
65'
Т. Уолкотт
68'
Т. Уолкотт
6'
Л. Саа
34'
Э. Адебайор (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Замена
Жервиньо
️️️️
Й. Бенаюн
Вторая желтая
С. Паркер
Замена
М. Доусон
️️️️
Л. Кинг
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
К. Гиббс
ГОЛ! 5:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 4:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 3:2!
Т. Росицки
Пас отдал
Б. Санья
Травма
К. Уокер
Замена
Сандро
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Л. Саа
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Артета
Желтая карточка
М. Артета
ГОЛ! 1:2!
Б. Санья
Пас отдал
М. Артета
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Паркер
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
Пас отдал
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
28
Луи Саа
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
51
Бенаюн
10
Росицки
8
Сонг
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-1-2
24
Фридель
2
Уокер
26
Кинг
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
19
Кранчар
10
Модрич
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
28
Саа
3
Гиббс
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
3
Гиббс
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
51
Бенаюн
27
Жервиньо
27
Жервиньо
51
Бенаюн
26
Кинг
20
Доусон
20
Доусон
26
Кинг
19
Кранчар
30
Сандро
30
Сандро
19
Кранчар
28
Саа
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
28
Саа
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
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- : -
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:25 (прямая)
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