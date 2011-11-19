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Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 ноября 2011
Суонси
19.11.2011, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
11'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Чичарито
Замена
С. Добби
️️️️
М. Говер
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Р. Гиггз
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
Замена
Д. Аллен
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
П. Эвра
11'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
(К)
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
12
Натан Дайер
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
7
Леон Бриттон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЛФ
7
Скотт Синклейр
РФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-3-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
16
Монк
22
Ранхель
12
Дайер
21
Говер
7
Бриттон
15
Раутледж
12
Грэм
7
Синклейр
4-3-1-2
43
Де Хеа
4
Джонс
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
11
Гиггз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
15
Раутледж
7
Аллен
7
Аллен
15
Раутледж
21
Говер
23
Добби
23
Добби
21
Говер
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
11
Гиггз
24
Флетчер
24
Флетчер
11
Гиггз
14
Чичарито
25
Валенсия
25
Валенсия
14
Чичарито
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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