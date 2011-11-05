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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити: обзор матча 05 ноября 2011
Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2011, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
28'
Д. Ботройд
70'
Х. Хельгусон
43'
Э. Джеко
53'
Д. Сильва
73'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
Замена
К. Туре
️️️️
Э. Джеко
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Макки
Желтая карточка
Д. Бартон
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Ботройд
Замена
М. Балотелли
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:3!
Я. Туре
Пас отдал
А. Коларов
ГОЛ! 2:2!
Х. Хельгусон
Пас отдал
Д. Ботройд
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:2!
Д. Сильва
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ботройд
Пас отдал
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
36
Люк Янг
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Алехандро Форлин
ПП
23
Джей Ботройд
ЛФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
12
Джейми Макки
РФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
АП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
15
Бруну Андраде
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-3-3
30
Кенни
2
Траоре
36
Янг
35
Фердинанд
39
Гэббидон
98
Райт-Филлипс
8
Бартон
18
Форлин
23
Ботройд
22
Хельгусон
12
Макки
4-3-2-1
1
Харт
4
Ричардс
15
Савич
15
Лескотт
11
Коларов
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
10
Джеко
21
Сильва
10
Агуэро
12
Макки
24
Смит
24
Смит
12
Макки
23
Ботройд
40
Панчеон
40
Панчеон
23
Ботройд
10
Джеко
2
Туре
2
Туре
10
Джеко
10
Агуэро
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Агуэро
18
Бэрри
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Бэрри
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
15
Бруну Андраде
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
15
Бруну Андраде
ЦП
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:05 (прямая)
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