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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 10 сентября 2011
Арсенал
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
41'
А. Аршавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
М. Артета
Замена
С. Добби
️️️️
Д. Аллен
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Фримпонг
Желтая карточка
С. Колкер
Замена
М. Говер
️️️️
К. Агустьен
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Желтая карточка
К. Агустьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
5
Фримпонг
21
Рэмзи
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-2-2-2
13
Ворм
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
15
Агустьен
7
Синклейр
7
Аллен
12
Дайер
12
Грэм
28
Аршавин
51
Бенаюн
51
Бенаюн
28
Аршавин
5
Фримпонг
13
Коклен
13
Коклен
5
Фримпонг
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
7
Аллен
23
Добби
23
Добби
7
Аллен
15
Агустьен
21
Говер
21
Говер
15
Агустьен
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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