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Расписание матчей
Россия - Камерун
Россия - Камерун: обзор матча 07 июня 2011
Россия
07.06.2011, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Камерун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Камерун
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
П. Вебо
️️️️
С. Это'О
Замена
Н. Дювалуа
️️️️
В. Абубакар
Замена
Э. Эно
️️️️
А. Ндаме
Замена
Ж. Ндзана
️️️️
Н. Н'Кулу
Замена
С. Бассонг
️️️️
Б. Ангбва
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Шешуков
Замена
Т. Бурлак
️️️️
В. Березуцкий
Желтая карточка
П. Погребняк
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
0
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Рязанцев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Камерун
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Бенуа Ангбва
ПЗ
0
Андре Ндаме
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
Камерун
16
Шарлес Итандж
ВР
0
Жан-Патрик Ндзана
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
0
Мэттью Мбута
ЦП
0
Нгако Дювалуа
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
15
Пьер Вебо
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
5
Янбаев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
3
Шишкин
0
Шешуков
16
Билялетдинов
9
Дзагоев
8
Глушаков
8
Рязанцев
20
Погребняк
4-2-1-3
1
Нди-Ассембе
6
Ангбва
21
Шеджу
3
Н'Кулу
12
Бедимо
0
Ндаме
17
Мбиа
8
Муканджо
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
9
Это'О
8
Рязанцев
18
Жирков
18
Жирков
8
Рязанцев
24
Березуцкий
5
Бурлак
5
Бурлак
24
Березуцкий
16
Билялетдинов
20
Торбинский
20
Торбинский
16
Билялетдинов
0
Шешуков
23
Семшов
23
Семшов
0
Шешуков
3
Н'Кулу
0
Ндзана
0
Ндзана
3
Н'Кулу
10
Абубакар
0
Дювалуа
0
Дювалуа
10
Абубакар
6
Ангбва
5
Бассонг
5
Бассонг
6
Ангбва
13
Чупо-Мотинг
7
Н'Гуэмо
7
Н'Гуэмо
13
Чупо-Мотинг
0
Ндаме
18
Эно
18
Эно
0
Ндаме
9
Это'О
15
Вебо
15
Вебо
9
Это'О
Остались в запасе
Россия
Камерун
1
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
0
Мэттью Мбута
ЦП
16
Шарлес Итандж
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
1
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
0
Мэттью Мбута
ЦП
16
Шарлес Итандж
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Россия - Камерун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
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Камерун
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Первый" 21:30 (прямая)
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